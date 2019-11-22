«Аннушка уже пролила масло»: Тиньков обвинил Сбербанк в копировании и переманивании сотрудников тройными зарплатами
Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков обвинил Сбербанк в копировании их идей и переманивании сотрудников. Причем он уверен, что Герман Греф не в курсе этой ситуации.
«Мы придумали сторис, они сделали открытки через 2 месяца, мы придумали доставлять карты до клиента в день заказа, теперь они это повторяют, мы давным-давно дарили кожаные кардхолдеры – вот и они подделали под нас», – написал Тиньков в своем аккаунте в Instagram 22 ноября.
Лидер должен придумывать и изобретать, а фолловер- копировать, у меня такое мнение... это как, Apple-Samsung... получается мы лидеры? Мы придумали сторис, они сделали открытки через 2 месяца, мы придумали доставлять карты до клиента в день заказа, теперь они это повторяют, мы давным давно дарили кожаные кардхолдеры-вот и они подделали под нас ?... приложение стало похоже, ещё-бы ТРОЙНЫМИ зарплатами хантить наших МБ и инженеров. Если бы Я бы зарабатывал триллион в год и был бы монополией, мне было бы стыдно так поступать! Но вероятно, это мои сибирские, не модные нынче рефлексии...Мы конечно и это переживём, потому настоящие лидеры и инноваторы – это МЫ, и у нас работают лучшие и самые умные люди! А туда уходят ... ну сами понимаете, кто ? #Сбербанк – хватит копировать? и завидовать и подло хантить!Дальше, все равно, действовать будем МЫ #Тинькофф ... Аннушка уже пролила масло ????
Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov)
По его словам, даже приложение Сбербанка стало похоже на разработку «Тинькоффа», потому что сотрудников его банка и переманивают тройными зарплатами.
«Если бы я бы зарабатывал триллион в год и был бы монополией, мне было бы стыдно так поступать! Но вероятно, это мои сибирские, не модные нынче рефлексии... – отметил банкир. – Уверен, Греф даже не знает про это ... к нему у меня претензий нет. Это его «великие» и типа «прокачанные» менеджеры, которые его подставляют».