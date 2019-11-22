«Аннушка уже пролила масло»: Тиньков обвинил Сбербанк в копировании и переманивании сотрудников тройными зарплатами

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков обвинил Сбербанк в копировании их идей и переманивании сотрудников. Причем он уверен, что Герман Греф не в курсе этой ситуации.

«Мы придумали сторис, они сделали открытки через 2 месяца, мы придумали доставлять карты до клиента в день заказа, теперь они это повторяют, мы давным-давно дарили кожаные кардхолдеры – вот и они подделали под нас», – написал Тиньков в своем аккаунте в Instagram 22 ноября.









По его словам, даже приложение Сбербанка стало похоже на разработку «Тинькоффа», потому что сотрудников его банка и переманивают тройными зарплатами.