Петербуржцы накупили путевок на 1,6 млн, но в Испании и ОАЭ их никто не ждал

В Петербурге осуждена подставная гендиректор туристического агентства. Точнее, топ-менеджером она действительно была, но к тому моменту, когда бизнесвумен собирала деньги за путевки, никакой деятельности фирма уже не вела.

О процессе в Колпино сообщила 22 ноября объединенная пресс-служба судов города. На скамье подсудимых оказалась Евгения Кузьмина — глава ООО «Клуб путешествий Панорама». Деятельность компания не вела с 2014 года, но это не помешало женщине в 2017–2018 годы собирать деньги за путевки. Обманутые клиенты вносили 100-процентную предоплату, но никто так никуда и не уехал.

«Так, за 88 000 рублей одна из потерпевших не полетела в пятизвездочный отель в Турции, за 112 000 рублей в Доминикану, за 108 000 рублей люди не полетели в ОАЭ, за 62 000 рублей – в Испанию», – отметили в пресс-службе.

Всего в деле 13 потерпевших, расставшихся с 1,6 млн рублей.





Кузьмина вину признала, выразила раскаяние и получила 4 года условно. Деньги должна вернуть.