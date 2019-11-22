Аудиторы ищут жертву несостоявшегося ремонта парка «Екатерингоф». На него потрачено больше 70 млн

Контрольно-счётная палата Петербурга проверит капитальный ремонт парка «Екатерингоф», результатов которого ждут с прошлого года. Из бюджета подрядчику направляли десятки миллионов, но деньги оседали не на тех счетах.

Как сообщили «Фонтанке» в КСП 22 ноября, выйти на проверку собираются в последний месяц этого года. О ревизии попросили жители, возмущённые неисполнением государственного контракта между Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Парк культуры и отдыха "Екатерингоф"» и ООО «Рос-Сервис».

Контракт стоимостью свыше 82 млн был заключён летом прошлого года. Компания должна была отремонтировать здание администрации, эстраду, мастерские, теннисный корт и душевые, а также обновить фасады, фундаменты, кровлю и внутренние помещения. Из бюджета «Рос-Сервис» выплатили порядка 71,5 млн. Закончить благоустройство предполагалось к декабрю 2018 года.

«Однако работы не завершены до сих пор», – уточнили в КСП.





«Фонтанка» писала о том, что в мае администрацию парка и подрядчика навещали оперативники экономической полиции. Ревизия документации показала, что бюджетные деньги до подрядчика доходили, но переводились на личные счета должностных лиц, на не связанные с ремонтом цели ушли десятки миллионов.

Точную сумму ущерба, а также потерпевшую сторону определят в ходе камеральной проверки.