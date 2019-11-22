Ставки по вкладам побили исторический минимум. Они слегка покрывают официальную инфляцию

Банк России сообщил, что максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум.

Как следует из данных ЦБ РФ от 22 ноября, в десяти крупнейших банках, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде ноября она снизилась на 0,14 процентных пункта — до 6,03%. Это минимум за всю историю наблюдений с середины 2009 года.

В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Снижение ставок происходит на фоне поэтапного уменьшения ЦБ РФ размера ключевой процентной ставки. И судя по риторике регулятора, дальше она будет еще меньше.



