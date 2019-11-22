СМИ: Новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» испытают на полигоне в Белом море

Морской полигон Северного флота станет местом тестов российской разработки уже в этом году.

«Пуск "Циркона" предполагается выполнить из акватории Белого моря до конца года. Конкретная дата будет назначена по мере готовности материальной части», – сообщает 22 ноября ТАСС со ссылкой на свои источники.

Сейчас военные готовят специальный стенд на базе понтона, с которого и произойдет пуск ракеты.

Сверхзвуковую ракету «Циркон» морского базирования президент Владимир Путин представил во время обращения к парламенту 2019 года. По его словам, новинка может развивать скорость около 9 Махов и поражать цели на дальности более 1 тысячи километров.

Напомним, что 8 августа в результате ЧП на полигоне под Нёноксой в 40 километрах от Северодвинска погибли двое сотрудников Минобороны и пять сотрудников «Росатома». По данным CNBC, под «таинственным взрывом у северного побережья России» скрывается операция по подъему потерянной после испытаний ракеты. 21 ноября президент России вручил награды семьям погибших при ЧП, подтвердив, что они работали над секретным военным проектом.



