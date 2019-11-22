За автобус, протараненный «Ласточкой» под Зеленогорском, ответила дежурная по переезду. Она на свободе, но в ожидании миллионных исков

В Петербурге состоялся суд по громкому ДТП на железной дороге: в феврале прошлого года «Ласточка» врезалась в автобус, заблокированный на переезде. Пассажиров MAN спас опытный водитель, но сам серьезно пострадал. Спустя полтора года вину возложили на дежурную по переезду, но, по сути, она ответит только своим кошельком.

Как сообщает 22 ноября объединенная пресс-служба судов города, уголовное дело рассмотрел Зеленогорский районный суд. На скамье подсудимых оказалась Ольга Ли, дежурная по переезду 56 км перегона Зеленогорск – Рощино. Именно она 17 февраля 2018 года не закрыла вовремя железнодорожный переезд, в результате чего на пути выехал автобус, который вез сотрудников Кировского завода на горнолыжный курорт под Выборгом. Транспорт оказался словно в ловушке — покинуть переезд мешали уже закрытые противотаранные устройства. В это время к переезду стремительно приближалась электричка «Ласточка». Она протаранила MAN ровно в тот момент, когда водитель «Пассажиравтотранса» выпустил из салона 15 человек, в том числе детей. Сам он отойти на безопасное расстояние не успел и пострадал.

Ранее «Фонтанка» писала о возбужденном уголовном деле по статьям 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта») и 293 («Халатность») УК РФ, но тогда в материалах говорилось о неустановленных лицах. В результате 263-ю предъявили Ольге Ли, но та вину не признала.

Приговор оказался обвинительным. Сотрудница железной дороги получила ограничение свободы сроком на 1,5 года.





«Иски потерпевших на 9 334 140 рублей 43 копейки признаны судом по праву», – добавили в суде, таким образом, впереди гражданские дела, которые могут закончиться для дежурной большими денежными взысканиями.