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Власть
22.11.2019 12:30
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Кремль назначил дату большой пресс-конференции Путина

Девятнадцатая пресс-конференция президента РФ назначена на 19 декабря. О том, что открыта аккредитация журналистов на участие во встрече с Владимиром Путиным, 22 ноября сообщается на сайте Кремля.

«19 декабря 2019 года в 12:00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента России начинает приём заявок на участие в мероприятии. Заявки на аккредитацию принимаются с 12:00 мск 22 ноября до 17:00 мск 5 декабря 2019 года. Направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации. Список журналистов, получивших аккредитацию, будет опубликован на сайте www.kremlin.ru (президент.рф) 13 декабря 2019 года», – сообщает пресс-служба главы государства.


 

О месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно.

Как правило, на большой пресс-конференции сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого представители СМИ получают возможность задать вопросы.


Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов.

 

 

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