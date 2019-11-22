Во Фрунзенском районе нашли виновника зловония, но имен не называют

Тошнотворный запах в Купчино – результат слива химикатов в канализацию. Эту версию 22 ноября в беседе с «Фонтанкой» подтвердил глава администрации Фрунзенского района Константин Серов.

Он рассказал, что у него есть догадки о том, кто конкретно это сделал, однако фактов, которые позволили бы ему публично обвинить подозреваемую структуру, у него на момент разговора с «Фонтанкой» нет. Серов отметил, что надеется на действия соответствующих служб, которые смогут внести ясность в ситуацию.

Напомним, что петербуржцы из Фрунзенского, Невского, Колпинского районов уже второй день сообщают о зловонии. К 22 ноября дурной запах настиг учащихся 70-й гимназии в Петроградском районе. Роспотребнадзор уже исследовал воздух в Купчино, но вреда в нём не нашёл. Результаты анализов воды будут только 30 ноября, рассказали в Водоканале Санкт-Петербурга.

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