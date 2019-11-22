Выходные в Финляндии 23-24 ноября: открытие праздничного сезона, рок и хоккей

В эти выходные по всей Финляндии начинается рождественский сезон. Его встречают праздничными шествиями, иллюминацией, концертами, приветствуют Йоулупукки. Открываются и первые рождественские ярмарки.

представительство Лаппеенранты в Петербурге

В субботу в Финляндии ожидается от нуля до минус двух, без осадков. В воскресенье похолодает на пару градусов, снег выпадет в центральных регионах страны.

24 ноября в Хельсинки торжественно откроют рождественскую улицу, которой традиционно станет Алексантеринкату.

В 13:00 на Сенатской площади начнут работу палатки благотворительной ярмарки, в 14:00 стартует развлекательная программа для детей, а в 15:00 состоится концерт на ступенях Кафедрального собора. О наступлении рождественского сезона объявят мэр Хельсинки и Йоулупукки, а кульминацией праздника станет рождественский парад. Шествие отправится в 16:00 с Сенатской площади через улицы Снеллманинкату, Алексантеринкату, Маннерхейминтие, Северную Эспланаду и Юнионикату, а затем вернется на Сенатскую площадь.





23 и 24 ноября музей Атенеум тоже присоединится к открытию праздничного сезона. На центральной лестнице хоры будут исполнять рождественские песни, до места выступлений слушатели могут пройти без билета в музей. «Звуки Рождества» будут раздаваться каждый час с 11 до 15 часов.

В культурном центре «Кабельный завод» в субботу и воскресенье расположится эстонская ярмарка Святого Мартина. Там можно будет не только приобрести оригинальные подарки, но и познакомиться с эстонской кухней, музыкой и литературой. В субботу посетителей ждут с 10 до 18, в воскресенье – до 17 часов.

А в Национальном музее 23 ноября пройдет рождественская ярмарка с участием более 20 музейных магазинчиков со всей Финляндии. Подобрать необычный сувенир из Суоми можно будет с 11 до 17 часов.

24 ноября в Старом студенческом доме устроят ярмарку Дизайнерского квартала Хельсинки. Там будет представлена одежда, головные уборы, украшения, открытки и картины. Посетителей ждут с 10 до 18 часов.

На Хартвал-арене в субботу даст концерт шведская метал-группа Sabaton. Билеты обойдутся в 74 евро.

В воскресенье на льду арены в матче КХЛ встретятся хоккеисты «Йокерита» и «Локомотива» (Ярославль). Билеты на матч стоят 22,50 евро.

За дизайнерскими подарками можно отправиться в Эспоо. 23 и 24 ноября в выставочном центре WEEGEE пройдет рождественская ярмарка Design Market с мастер-классами, праздничным меню и музыкой от диджеев We Jazz Djs. Кстати, в WEEGEE разместились пять музеев: Музей современного искусства ЕММА, Музей игрушек, городской музей КАМU, Этнографический музей и Музей измерения времени.

В Котке в воскресенье начнется неделя органной музыки. Первый концерт состоится 24 ноября в 16:00 в Лютеранской церкви (Kirkkokatu,26). Вход свободный.

В Коуволе старт рождественскому сезону дадут 23 ноября. В 11:00 начнется рождественский парад под предводительством Йоулупукки и гномов. Шествие пройдет от железнодорожного вокзала до пешеходной улицы Мански.

В Лаппеенранте праздничные мероприятия будут радовать горожан в субботу уже с 10 утра на улице Кауппакату. На площади Кансалайстори в 15:00 зрителей будет приветствовать Йоулупукки, а в 16:00 там устроят красочный фейерверк.

В Иматре ярмарка в Иматранкоски открывается 23 ноября, зарядиться рождественским настроением можно будет с 9 до 15 часов.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»