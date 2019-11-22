Свистать всех наверх

195 лет назад новая столица Российской империи подверглась крупнейшему за свою историю наводнению. Нева поднялся на 421 см выше ординара. Под водой оказалась половина города.

Ф. Алексеев. «7 ноября 1824 года на площади у Большого театра», 1824 г.

«Нева вздувалась и ревела…»

Наводнение 19 ноября 1824 года причинило городу небывалый ущерб. Были затоплены десятки судов, разрушены сотни домов, количество погибших, по разным оценкам, варьируется от 200 до 4 000 человек. По свидетельствам очевидцев, местные жители, не понимая размаха бедствия, с любопытством наблюдали за поднимающейся водой и фонтанами, которые били из люков. За считанные минуты ветер превратился в ураган, срывающий листы железа с крыш. Водоворот вертелся на Дворцовой площади. Свидетели утверждали, что вода в Неве «кипела», как в котле, тяжёлые волны с рёвом обрушивались на город, разбивая корабли, как щепки. Генерал Александр Бенкендорф вместе с военным губернатором Санкт-Петербурга Михаилом Милорадовичем руководил спасением людей и ликвидацией последствий стихийного бедствия. Они лично доставали из воды тонущих петербуржцев. На следующий день после наводнения улицы оказались завалены обломками строений, судов и домашней утварью. Александр Пушкин описал разрушительную стихию в поэме «Медный всадник». Дипломат и писатель Александр Грибоедов, видевший наводнение своими глазами, оставил такую запись: «Всё, по сю сторону Фонтанки до Литейной и Владимирской, было наводнено. Невский проспект превращен был в бурный пролив; все запасы в подвалах погибли; из нижних магазинов выписные изделья быстро поплыли к Аничкову мосту; набережные различных каналов исчезали, и все каналы соединились в одно. Столетние деревья в Летнем саду лежали грядами, исторгнутые, вверх корнями. Ограда ломбарда на Мещанской и другие, кирпичные и деревянные, подмытые в основании, обрушивалась с треском и грохотом».

А. Бенуа. "Наводнение", 1905 г.

«Спасайся, кто может»

Во времена Петра Первого обыватели спасались от воды, забираясь на деревья. С 1703 года холостой выстрел из пушки, размещённой на Петропавловской крепости, оповещал о грядущем бедствии. Позже один холостой залп в полдень с Нарышкина бастиона стал означать отсутствие опасности, а серия залпов давалась в случае тревоги. После наводнения 1824 года предлагались разные меры по защите города. Инженер Пьер Доминик Базен первый назвал циклоны причиной наводнений и заявил о необходимости прокапывать дополнительные каналы и строить дамбу. Технологии того времени позволили воплотить в жизнь его идеи лишь частично.

А. Бенуа. "Наводнение", 1916 г.

В 1979-м началось создание Ленинградской дамбы, в 90-е годы стройка была остановлена, завершить её удалось только к августу 2011 года. Тогда в Финском заливе был введен в эксплуатацию современный Комплекс сооружений по защите Санкт-Петербурга от наводнений. Дамба имеет протяженность более 25 км, она рассчитана на подъем воды до 5,4 м. Эта высота считается предельной исходя из физико-географических условий Невской губы.

Жить на высоте

Чаще всего наводнения в Петербурге происходят в сентябре-декабре. Их основная причина – циклоны с преобладанием западных ветров в акватории Балтийского моря. Они вызывают движение «длинной волны» в направлении устья Невы, где подъем усиливается из-за сужения и мелководья. Ещё одна причина затопления территорий – в период замерзания реки Невы под нижней кромкой льда задерживаются дрейфующие льдины и происходит образование «ледовых плотин». Такие глыбы могут достигать 16 км в длину и 8 метров в толщину.

В сезоны проливных дождей и после снежных морозных зим при сходе с рек льда возможны подтопления районов Петербурга, расположенных в низменностях. Город построен в пределах Приневской низменности, на прилегающем к устью Невы побережье Финского залива и многочисленных островах Невской дельты. Его географический центр – в Финском заливе. Большая часть территории Петербурга находится на высотах, не превышающих два-три метра над уровнем моря. При этом Пушкинский район расположен на возвышенности, поднимающейся до 150-160 метров над уровнем моря. В состав района входят Пулковские высоты – это цепь холмов к югу от Санкт-Петербурга. На одном из них, на высоте 60 метров, ведётся комплексное освоение территории строительной компанией «Терминал-Ресурс». В рамках проекта возводятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы», развивается сопутствующая инфраструктура. Благодаря местоположению, циклоны сюда попадают реже. Роза ветров и близкое расположение природных заповедников обеспечивает свежий чистый воздух. На возвышенности воздух теплее, чем в низине. В Пушкинском районе ведётся преимущественно малоэтажное строительство, препятствий для проникновения солнечного света на возвышенности нет – местные жители получают больше тепла и света. Земля здесь быстрее просыхает весной. А ещё с высоты открываются великолепные виды на Петербург и Пушкин.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Отдел продаж квартир в малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы»: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с ЖК «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719 19 19, www.devcent.ru.

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Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya