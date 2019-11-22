«Культуру» внесут в черный список. Подрядчик фонда капремонта забросил работы по дому Циммермана

Компания «Строительная культура», которая заменила лепной декор упрощенными шаблонами на фасаде дома Риц-а-Порта, может попасть в черный список. Фонд капитального ремонта планирует обратиться в УФАС Петербурга с соответствующей просьбой. Последней каплей стал ремонт здания-памятника — дома Циммермана на Каменноостровском проспекте. Об этом 22 ноября сообщил Фонд капремонта.

«Строительная культура» получила подряд на капитальный ремонт фасада здания по адресу Каменноостровский, 61, объекта культурного наследия «Дом Циммермана». К концу ноября работы были выполнены только на 40%, а рабочие на площадке последние дни не появлялись. Фонд капремонта в одностороннем порядке расторгнет договор с компанией, потребует вернуть аванс и обратится в управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой включить подрядчика в черный список. Согласно данным с сайта оператора, на ремонт фасада предполагается потратить 28 млн рублей.

В фонде обещают оперативно выбрать нового подрядчика и установить по периметру дома Циммермана тепловой контур для завершения работ.

Напомним, «Строительная культура» стала известна по ремонту фасада здания-памятника на Малой Посадской, 17, – «Дома Шарля де Риц-а-Порта». Компания «отреставрировала» лепной декор, заменив его упрощенными шаблонами.





Фонд выставил перечень замечаний, которые устранили в октябре 2019 года. Однако изначально оператор, напомним, утверждал, что резной вид элементы декора приобрели только в советское время, а сами элементы тогда были изготовлены «с нарушением технологии поверх известкового слоя и восстановлению не подлежали». Правда, в историко-культурной экспертизе утверждается обратное — фасад сохранился в оригинальном виде.