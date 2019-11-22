В Парголово нашли секретный ангар. В нём могла оказаться и ваша машина

Приговорённый к сносу ангар в Выборгском районе Петербурга удивил чиновников Смольного. Внутри постройки нашли следы нелегального бизнеса.

Как стало известно «Фонтанке», 22 ноября сотрудники комитета по контролю за имуществом намеревались снести незаконную постройку в Парголово. Прибыли к пятому корпусу 70-го дома по улице Первого Мая, зашли в ангар и удивились его содержимому. Внутри оказался склад из запчастей не первой свежести. К исследованию обнаруженного привлекли сотрудников полиции.

Ранее оперативники и следователи Адмиралтейского и Выборгского районов начали совместную операцию по линии угонов. Они посетили несколько точек, где зарабатывают на продаже бывших в употреблении запасных частей к автомобилям, в том числе заглянули и к лидеру рынка, компании «Евроавто».



