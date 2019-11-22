Пройдите, пожалуйста, в жопу. В Петербурге открылся бар, где кроют матом клиентов, но очень вежливо

«Если вы ранимы, готовьте носовые платки для ваших слёз», - гласит анонс запустившегося 21 ноября «Уе!Бара». «Фонтанка» проверила, как далеко могут послать в заведении, где официально разрешено хамить и насмехаться над посетителями.

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

«У нас официанты-комики могут оскорбить, могут задеть, могут зацепить, могут все что угодно. Единственный адекватный человек в этом заведении это я, если что-то не понравится, обращайтесь», – предупреждает хостес на входе в «Уе!Бар», словно опасаясь, что в заведение на Восстания забрели очередные туристы из Литвы, которые потом на весь мир расскажут о хамстве петербургских официантов.

Но гости согласно кивают: они пришли за той «самой искренней атмосферой, возможной в ресторанной среде», которую им пообещали в основатели проекта. «У нас вам не станут лизать жопу, а почти наверняка пошлют в неё», – говорится на странице проекта «ВКонтакте». Такая концепция рассчитана на людей, которых, в отличие от взыскательных европейских гостей, [достало] показное лицемерие ресторанного персонала.

«А правда, что у вас на посетителей могут ругаться матом?», – на всякий случай уточнил корреспондент «Фонтанки». «Пока не слышал, но возможно все», – сразу снизил градус ожиданий хостес. «А могу ли я посылать официантов в ответ?» – «Вы, конечно, можете. Я бы даже вам это рекомендовал в обязательном порядке», – поощрил инициативу сотрудник.

Обещанная «нецензурщина» обильно воплощена в интерьере и меню. Стены разрисованы флористически-фаллическими узорами. На барной стойке ведёрко с палочками для коктейлей в виде женских и мужских гениталий. Над входом в туалет надпись «Жопа», чем активно пользуются официанты, отправляя туда клиентов по поводу и без.





Смотреть в новом окне Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

В отличие от других заведений, клиентов «Уе!Бара» обслуживают профессиональные актеры и аниматоры, рассказывает арт-директор заведения Александр Кравец. По его словам, команда искала творческих людей с опытом работе в общепите, отказывая как профессиональным, но скучным барменам, так и чересчур креативным личностям. «К нам приходили люди, говорили что комики, но, на самом деле, были совсем сумасшедшие, как герой фильма «Джокер», – рассуждает предприниматель.

Но заметка, сделанная героем Хоакина Феникса, «шутите про секс — людям это нравится», кажется, есть и в памятке официантов «Уе!Бара». «Еще раз на меня так посмотришь, и если будет у меня эрекция, это будут твои проблемы!», – кричит девушке с большим декольте невысокой усатый официант, которого клиенты тут же сравнили с героем компьютерной игры Марио. Но вот с серьезного вида мужчиной в деловом костюме таких вольностей себе не позволяет.

Тему шуток задает и само меню. «Можно, пожалуйста, «В попу раз»?, – заказывает напиток посетительница. «В попу раз можно, а какой коктейль будете?», – радуется комик, явно выдавая заготовленную остроту. Про политику персонал «Уе!Бара» тоже пытается шутить, но пока получается хуже. «Что выпить посоветуете? Я, например, люблю «Майтай», – спрашивает посетитель. «Майдан» я бы вам не советовал, тут есть украинцы», – сообщает официант.

В целом юмор примерно на уровне младшей школы. Кажется, что сотрудники пока пробуют на вкус «неприличные слова», но не совсем уверены, насколько их можно употреблять «при взрослых», или просто боятся нарушить зону комфорта гостей, предпочитая задирать друг-друга, но не клиентов.

Обещанный мат тоже присутствует, но с налетом истинной петербургской интеллигентности. «Как вам коктейль?», – интересуется официант. «Слишком сладкий», – говорит посетитель. «Я передал ваше пожелание бармену, бармен послал вас на [слово из трех букв]», – отзывается комик.

Пока заведение работает в тестовом режиме, и комики «настраивают свой уровень юмора», говорит Александр Кравец. По его словам, каких-то ограничений в лексиконе и стиле поведения для сотрудников нет. «Уе!Бар» позиционирует себя как «клуб по интересам», и гости соглашаются на правила игры так же, как посетители квеструмов соглашаются, чтобы их заперли в комнате.

Но «полной жести» ждать все же не стоит. «Наше кредо – «смешно, но не обидно». Мы не хотим чтобы кто-то ушел в слезах, хотя это написано у нас в группе», – объясняет предприниматель. По его словам, подобный раскованный стиль общения должен давать «терапевтический эффект». «Приходишь, расслабляешься, и понимаешь, что это игра, и никто никого всерьез не намерен оскорблять», – пояснил Александр Кравец.

Конкуренции с заведениями, в которых грубят клиентам на полном серьезе и на ежедневной основе, предприниматель не опасается. «Одно дело – обычное хамство, которое исходит от быдло-персонала, другое дело, когда это концепция», – резюмирует он.

По словам Александра Кравеца, автором идеи «Уе!Бара» выступил он сам. Это первый ресторанный проект предпринимателя, который до этого работал event-менеджером в антикафе Freedom for people на Невском, 88 и консультировал Никиту Фарбесса (ранее известного под именем Георгий — прим.ред.), основателя проектов «Угрюмочная», Commode и «Гедонист», которые вызывают желание вступить в отнюдь не шуточную перебранку у жителей улицы Рубинштейна.

В «Уе!Баре», Фарбесс, напротив, сам выступает консультантом, говорит Александр Кравец. Сам он, по его словам, хотя и выполняет функции управляющего, — фактически является наемным менеджером. «Владельцы частные инвесторы, которые хотят остаться инкогнито», – отмечает он.

Но у посетителей, которые, к примеру, сочтут себя оскорбленными предложением коктейля «Вилкой в глаз» или захотят пожаловаться на другие вещи, могут возникнуть проблемы: к кому предъявлять претензию, не очевидно. Клиентам выдают кассовый чек, на котором указан бар Beer&Wine (заведение, ранее располагавшееся в помещение «Уе!Бара»), но без имени официанта и юридического адреса. Фискальный чек с данными обещают выдать после оплаты (банковские карты не принимаются — только наличные или перевод). Но и после этого официанты разводят руками: кассовый аппарат не настроен, и даже выписать чек от руки невозможно, поскольку название юрлица неизвестно никому, включая арт-директора, а положенный любому торговому предприятию уголок потребителя пока в заведении отсутствует.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»