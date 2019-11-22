Чтобы было всем светло. В выходные все пять съездов с КАД на пересечении с Московским шоссе будут время от времени перекрывать

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупреждает, что в эти выходные в ночное время на кольцевой автодороге будут производиться работы по монтажу/демонтажу высоковольтных воздушных линий. Из-за работ «Ленэнерго» будут полностью перекрывать оба направления основного хода КАД и пять съездов. Ночью и по 20 минут за раз.

Пресс-служба управления сообщает, что перекрывать движение будут в районе км 65 внутреннего кольца, км 76 внешнего кольца в ночь с 23 на 24 ноября и с 24 на 25 ноября 2019 года.

Время перекрытия: 01:00 – 01:20, 02:00 – 02:20, 03:00 – 03:20, 04:00 – 04:20.

В это время нельзя будет воспользоваться съездом № 3 с внутреннего кольца на Московское шоссе, съездом № 4 с Московского шоссе на внутреннее кольцо, съездом № 5 с внешнего кольца на Витебский проспект, съездом № 6 с Витебского проспекта на внешнее кольцо и съездом № 12 с Витебского проспекта на внутреннее кольцо.





Для удобства и информирования участников движения будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.