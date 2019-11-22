«Они разговаривали со мной, как с говном». Первой жертве Соколова пришлось убеждать милицию принять ее заявление

Сотрудников 43 отдела милиции в Петроградском районе Петербурга 11 лет назад пришлось убеждать, чтобы те приняли заявление о жестоком избиении. Первая жертва историка Соколова 22 ноября рассказала «Фонтанке», в каком виде пришла к сотрудникам.

По словам девушки, которая пожелала сохранить анонимность, в отдел она приехала с подругой 1 декабря 2008 года, после того, как добралась из Москвы в Петербург и зафиксировала травмы у врачей. У неё были синяки на лице и запястьях, разбита губа, а на шее синела борозда после удушения. Она уверяет, что с ней вовсе не хотели разговаривать и предлагали писать заявление в том городе, где ее и избили. В конце концов оно было принято, но сотрудников пришлось «задобрить».

Ее визиту в отдел предшествовали две ночи в московской квартире уже бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. В первую он ее избил, привязав к стулу, во вторую пил с приятелями, заперев ее в соседней комнате.

«Сейчас пишут, что его якобы покрывали, но я так не думаю. Им было все равно, кто меня бил – хоть Соколов, хоть Пупкин. Они просто не хотели с этим разбираться. Со мной разговаривали как с последним говном», – вспоминает девушка. Позже с ней никто не связывался, доцента на допросы в течение 10 лет никто не вызывал.



Подробный рассказ возлюбленной историка читайте в интервью «Фонтанки».



