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22.11.2019 13:09
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Суд отправил экс-директора Водоканала в «Сказку»

Суд отправил экс-директора Водоканала в «Сказку»

Евгений Целиков в суде//Михаил Огнев/

Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения Евгению Целикову в виде домашнего ареста. Защита настаивала на проблемах со здоровьем.

Как сообщает 22 ноября корреспондент «Фонтанки», ходатайствуя о заключении под стражу, следствие указывало на возможность Целикова скрыться за границей, как уже поступил его предполагаемый соучастник – гендиректор ООО «Развитие и инвестиции» Алексей Малеев. Кроме того, по словам следователя, свидетели из числа сотрудников Водоканала опасаются давать показания из-за возможного давления со стороны бывшего начальника.

Суд отправил экс-директора Водоканала в «Сказку»

Защита, в свою очередь, принесла в суд большое количество грамот и благодарностей Целикову со стороны руководства города и церковных организаций. Адвокат также подчеркнула, что содержание под стражей может негативно сказаться на здоровье Евгения Целикова: у него высок риск сердечно-сосудистых осложнений, а также есть подозрение на онкологию.


Содержаться Целиков будет по месту своего постоянного проживания в Сестрорецке. Адвокат отметила, что речь идет о ТСЖ «Сказка».

По версии следствия, бывший гендиректор Водоканала причастен к хищению не менее 1 млрд рублей завышением цен на электрическую мощность, которая приобреталась у «Развития и инвестиций». Предприятие он возглавлял с июня 2016 года по май 2019-го.

Ранее стало известно, что следствие переквалифицировало дело Целикова со статьи о причинении ущерба на особо крупное мошенничество.

Напомним, сотрудники экономической полиции в среду провели обыски по 40 адресам. Пришли, в том числе, в дома бывших директоров Водоканала – Феликса Кармазинова и Евгения Целикова, а также гендиректора ООО «Развитие и инвестиции» Алексея Малеева. Была обыскана машина главы юротдела РИИ Марины Брюзгиной. Мероприятия были связаны с уголовным делом, которое возбуждено по статье «Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием». По версии следствия, «Развитие и инвестиции» с ведома бывшего руководства Водоканала завышали стоимость электроэнергии по контрактам поставки для ГУП. По итогам обысков Целиков был задержан. Алексей Малеев находится в Италии.

Справка:

«Фонтанка» подробно писала о коллизии, которая привлекла интерес Управления экономической безопасности ГУ МВД. В материалах следствия содержатся выводы о том, что Водоканал много лет переплачивал за электроэнергию своему поставщику РИИ; в счетах-фактурах якобы не указывалась полная раскладка по цене, делалось это с ведома руководства ГУП. Таким образом, предположительно, предприятие заплатило лишних 1,8 млрд рублей за 3 года. В 2019 году директор Водоканала Евгений Целиков был отправлен в отставку, а контракт расторгнут. Сейчас Водоканал пытается взыскать деньги в арбитраже, РИИ в ответ подали иск на 7,7 млрд.

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