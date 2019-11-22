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22.11.2019 14:54
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«Алмаз – Антей» поддержит школьников на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

«Алмаз – Антей» поддержит школьников на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

«Алмаз – Антей» примет участие во  Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который пройдет  с 23 по 26 ноября 2019 года в г. Ярославле.

Форум  проводится с 2013 года и ежегодно собирает около 500 старшеклассников и порядка 200 педагогов из всех субъектов Российской Федерации.  Концерн будет участвовать в мероприятии уже в пятый раз, в этом году – в качестве генерального партнера Форума.

«Основная цель нашего участия в форуме «ПроеКТОриЯ» — поддержка талантливых ребят из числа будущих выпускников общеобразовательных учреждений в вопросах определения профессии. В текущем году по инициативе Концерна на площадке форума будет открыт новый тематический кластер «Безопасность»: теперь заинтересованные школьники смогут попробовать свои силы в решении инженерных кейсов оборонно-промышленной тематики», —  отметил генеральный директор концерна Ян Валентинович Новиков.

Ранее  «Алмаз – Антей» работал на форуме в рамках кластера «Космические технологии» и представлял инженерные кейсы с проектами добычи полезных ископаемых на астероидах или синтез облика перспективной ракеты-носителя для освоения Луны. Такие кейсы позволяют организовать  профориентационную работу с победителями форума и их школами.

«На мероприятии мы планируем представить свои научно-технические задачи таким образом, чтобы у ребят загорелись глаза, возникло желание поступить на базовые кафедры наших вузов-партнеров и в дальнейшем связать свою судьбу с Концерном», — пояснил директор департамента кадровой политики «Алмаз – Антей» Александр Фёдорович Коваленко. 

«Более широкая задача, которая стоит перед нами в рамках форума – формирование чувства гордости подрастающего поколения за страну, за ее выдающихся ученых, конструкторов, развитие интереса к занятию научно-технической деятельностью в оборонно-промышленном комплексе», —подытожил генеральный директор Концерна Я.В. Новиков.

Концерн  взаимодействует более чем с 50 образовательными организациями высшего образования. По целевым направлениям  в вузах обучается свыше трех тысяч студентов.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"

 

 

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