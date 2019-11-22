В Кронштадте по делу о педофилии задержан мастер ракетки. Подозреваемого забрали у врачей

Клуб настольного тенниса в Кронштадтском районе Петербурга лишился тренера после жалоб петербурженки на его нездоровую симпатию к малолетним воспитанницам. Девочкам взрослый будто бы ставил не только хват ракетки.

Как стало известно «Фонтанке» 22 ноября, накануне оперативники уголовного розыска наведались в городскую больницу Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, где задержали пациента, 56-летнего Абдулу Азами. В этот же день в Следственном комитете возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Подозреваемый задержан на двое суток, обвинение ему пока не предъявлено. Мужчина родился в Кабуле, в Петербурге живёт больше двадцати лет, женат, многодетный отец. Работает тренером в клубе настольного тенниса «Эйс» имени Риты Погосовой в Кронштадте и там же, как рассказала полиции заявительница, вовлёк в недетские отношения её 8-летнюю дочь.

Преступление, с её слов, было совершено в семь вечера 7 ноября. Судя по расписанию клуба, за четверть часа до этого у тренера закончилось занятие.





Азами обучает три детско-юношеские группы, занятия идут пять раз в неделю. В «Эйс» заявили, что связаться по телефону с этим тренером возможности нет. Прокомментировать случившееся не смогли, уточнив, что руководство в отпуске.

В Следственном комитете сообщили, что ещё одной предполагаемой жертвой тренера стала девочка десяти лет. Вопрос об аресте педагога решается.