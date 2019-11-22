Протаранивший ДПС на Науки лишился прав еще полтора года назад. От него досталось не только служебному «Форду»

ГУ МВД по СПб и ЛО

Предполагаемый виновник ночной аварии, протаранивший машину ДПС на перекрёстке Науки и улицы Карпинского, был лишён прав еще полтора года назад – в феврале 2018 года.

Как утром 22 ноября уточняет ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, от лихой езды Volkswagen Passat пострадал не только Ford Focus правоохранителей, но и Kia Rio, водитель которой ждал на светофоре. За рулём смявшей их машины находился 44-летний житель Ломоносова. Он был изрядно пьян и не имел прав: документов на полтора года лишился ещё зимой 2018, но водительское удостоверение так и не сдал. Несмотря на разлетевшиеся по перекрёстку колёса и автозапчасти, при ДТП никто не пострадал.

Медицинское освидетельствование мужчина проходить отказался, на него составили административный протокол. После аварии с участием служебного транспорта ведётся дальнейшее разбирательство.



