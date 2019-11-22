Конец ноября в Петербурге стал самым тёплым в истории и принёс несколько температурных рекордов

Вторая декада ноября в 2019 году в Петербурге стала самой тёплой за всю историю инструментальных наблюдений и побила рекорд 37-летней давности.

Как 22 ноября «Фонтанке» сообщил главный синоптик города Александр Колесов, средняя температура воздуха в середине ноября достигла отметки +5,3 градуса. Это на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда 1982 года. Помимо этого, в последнем осеннем месяце зафиксированы ещё две мини-аномалии: 10 (9,6 градуса) и 14 числа (9,9 градуса) в городе было теплее, чем когда-либо.

С 22 ноября погода окончательно перестраивается в сторону зимы: столбики термометров в пригородах могут опускаться до -4, средняя температура – от 0 до -2 градусов. В городе солнечно.



