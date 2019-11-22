Бывшего директора Водоканала подозревают не в причинении ущерба предприятию, а особо крупном мошенничестве. Его просят отправить в СИЗО

Экс-глава петербургского Водоканала Евгений Целиков доставлен в Куйбышевский райсуд для избрания меры пресечения. За пару дней после задержания полиция переквалифицировала его дела на более тяжкую статью.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 22 ноября в Куйбышевский суд поступило ходатайство ГСУ ГУ МВД о заключении Целикова под стражу.

«Он является обвиняемым в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК», – уточнили в пресс-службе.

Ранее было известно, что полиция расследует дело по статье 165 УК «Причинение имущественного ущерба». Теперь Целиков заподозрен в хищении.

По версии следствия, Водоканал с ведома руководства много лет переплачивал за электроэнергию своему поставщику «Развитие и инвестиции», предположительная сумма хищений таким способом могла достигать 1,8 млрд рублей.



