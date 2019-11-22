Турция сообщила о поимке в Сирии организатора теракта в России

Министр внутренних дел Турции рапортовал о задержании турецкими военными Джихада ад-Дин аль-Насира, который мог быть причастен к теракту в России в 2018 году.

«В Сирии схвачен ад-Дин аль-Насир. <...> Этот человек стоял за взрывом в России в 2018-м, он был тем, кто планировал и инструктировал нападение в торговом центре в Гамбурге <...> Он – тот, кто обучает террористов, которые станут смертниками. Он инструктировал десятки операций и 20 бомбовых атак в разных частях света», – цитирует 22 ноября заявление главы МВД Сулеймана Сойлу издание Ahaber.

По его словам, приверженца запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ схватили в городе Аазаз, который находится под контролем Турции после операции «Щит Евфрата» 2016 года.



