В Петербурге компании, которые берут на работу пенсионеров и бездомных, освободят от налога на имущество

Комитет по законодательству петербургского парламента поддержал инициативу дать налоговые льготы социальному бизнесу. Это решение депутаты приняли на заседании 22 ноября.

Инициатива депутатов от "Единой России" Дениса Четырбока и Анатолия Дроздова освобождает от налога на имущество малых и средних предпринимателей, работающих в социальной сфере. Льготу, по их задумке, смогут получить компании, которые нанимают на работу социально незащищенных сотрудников – одиноких и многодетных родителей, людей с ограничениями здоровья, беженцев, бездомных, выпускников детских домов, пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Если компания продает товары и услуги, созданные такими людьми, или наоборот – оказывает услуги им или создает товары специально для них – она тоже, согласно законопроекту, сможет получить льготу.

Как пояснил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, проект поможет "неравнодушным инициативным людям": их он противопоставил "сколачивающим огромные состояния толстосумам". Предварительно одобренный законопроект депутатам предстоит рассмотреть на пленарном заседании Заксобрания.



