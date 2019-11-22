Вонь в гимназию Петроградского района прилетела из колодца Водоканала. Специалисты промывают сети

Чрезвычайные службы исследуют здание 70-й гимназии, которое токсичный «аромат» захватил с утра 22 ноября. Запах могло принести из расположенного по соседству коллектора. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе администрации Петроградского района.

Сейчас сотрудники Водоканала промывают сети, уточнили на предприятии. Специалисты отбирают пробы воздуха и воды. Из-за распространяющегося зловония около 10 утра уроки прервали в 70-й гимназии на улице Литераторов, домой отправили 400 детей.

Утром в редакцию «Фонтанки» пришла жалоба от обитателей ЖК «Радуга» на Загребском бульваре. «Полдома вторую ночь не спит. Запах жуткий в квартирах», — пишут горожане.

Петербуржцы сообщают о зловонии уже второй день, информация приходит с южных районов города. Накануне Роспотребнадзор исследовал воздух в Купчино, но вреда в нём не нашёл.



