В Петербурге пахнет недобрым. Онлайн

22 ноября, 11:43

Официальная информация от властей, касающаяся зловония в нескольких районах города, фактически говорит лишь о том, что реальные причины запаха неизвестны.

В администрации Фрунзенского района выдвинули такую версию: «можно предположить, что был осуществлен несанкционированный слив в канализацию неустановленных веществ с резким запахом».

При этом Роспотребнадзор спустя несколько часов после появления этой версии отчитался о взятых пробах воздуха во Фрунзенском районе в местах концентрации зловония. По сообщению от 21 ноября ведомства — все в пределах нормы. При этом нет ни одного слова о пробах воды, которая фигурирует в версии местных властей.

В «Водоканале Санкт-Петербурга» 22 ноября «Фонтанке» сообщили, что пробы воды все же были взяты. Результаты будут 30 ноября. Что касается последнего очага зловония, то есть 70-й гимназии в Петроградском районе, там специалисты Водоканала уже промывают сети. «Инциденты происходят в очень разных районах, поэтому говорить о каких-то организованных массовых выбросах в канализацию не приходиться. Скорее всего это частные, точечные выбросы, которые происходили один за другим», – сообщили в «Водоканале Санкт-Петербурга».