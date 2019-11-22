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22.11.2019 11:05
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В Петербурге пахнет недобрым. Онлайн

Жители нескольких районов Петербурга второй день жалуются на запах, который проникает в дома и не дает дышать. Чиновники пока не могут найти его источник.

В Петербурге пахнет недобрым. Онлайн

mohamed_hassan /pixabay.com

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  • Официальная информация от властей, касающаяся зловония в нескольких районах города, фактически говорит лишь о том, что реальные причины запаха неизвестны. 

    В администрации Фрунзенского района выдвинули такую версию: «можно предположить, что был осуществлен несанкционированный слив в канализацию неустановленных веществ с резким запахом». 

    При этом Роспотребнадзор спустя несколько часов после появления этой версии отчитался о взятых пробах воздуха во Фрунзенском районе в местах концентрации зловония. По сообщению от 21 ноября ведомства — все в пределах нормы. При этом нет ни одного слова о пробах воды, которая фигурирует в версии местных властей. 

    В «Водоканале Санкт-Петербурга» 22 ноября «Фонтанке» сообщили, что пробы воды все же были взяты. Результаты будут 30 ноября. Что касается последнего очага зловония, то есть 70-й гимназии в Петроградском районе, там специалисты Водоканала уже промывают сети. «Инциденты происходят в очень разных районах, поэтому говорить о каких-то организованных массовых выбросах в канализацию не приходиться. Скорее всего это частные, точечные выбросы, которые происходили один за другим», – сообщили в «Водоканале Санкт-Петербурга».

  • Еще немного прямой речи от читателей "Фонтанки";  "20.11.2019 примерно в 21 час в детской городской больнице #5 им. Филатова, родители, которые сидят со своими больными детками, почувствовали сильный, резкий запах, неизвестного вещества. Руководство больницы переселяет детей из палаты в палату, где меньше запах. Очень много родителей забирают своих детей домой (даже из-под капельниц) очень боятся ухудшения состояния или отравления. МЧС, роспотреб на месте, причины выясняются. На кону здоровье маленьких детей".

  • Вонь в гимназию Петроградского района прилетела из колодца Водоканала. Специалисты промывают сети.

  • Утром в редакцию «Фонтанки» пришла жалоба от обитателей ЖК «Радуга» на Загребском бульваре. «Полдома вторую ночь не спит. Запах жуткий в квартирах», — пишут горожане.

  • Часть читателей из Невского района сообщает, что проблема началась еще 20-го числа. "20.11.19 по улице Народная дом 5 корпус 2 с 11 утра так же был едкий химически запах, который распространился по всем квартирам, люди выходили на улицу, в квартире находится было не возможно, я лично вызывала МЧС и "Водонанал", так же рядом с нашим домом в этот же день закрыли бассейн! Люди в панике, ни роспотребнадзор, ни Водоканал, Ни администрация Невского района никакой информации что это было не даёт!, - написала читательница "Фонтанки".

  • Вчера к вечеру Химический запах добрался до п. Металлострой (колпинский р-н)."Пахнет очень сильно, ужас, это точно безопасно?", - писал читатель "Фонтанки".

  • Версия с запахом газе в гимназии не подтвердилась.

    Здание 70-й гимназии в Петроградском районе, эвакуированное из-за подозрительного запаха, негазифицировано

  • Утром 22-го ноября из-за запаха газа прервали уроки школьники в Петроградском районе Петербурга. Об эвакуации в 70-й гимназии утром 22 ноября рассказали в социальных сетях очевидцы.

    По словам горожан, около десяти утра учащихся вывели из учреждения на улице Литераторов. 

  • В четверг, 21-го ноября основные жалобы на запах приходили из Фрунзенского района. Глава администрации Константин Серов лично проверил жалобы жителей Купчино на плохой запах, который выгнал из детской больницы маленьких пациентов, а взрослых заставил законопатить окна.

    «По нескольким адресам сообщения подтвердились. Глава района дал поручение жилищным организациям произвести проветривание помещений для удаления запахов. Ситуация держится на контроле», – уверяли чиновники.

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