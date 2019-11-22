«Именно такие учителя нужны»: большинство читателей «Фонтанки» не поддержали увольнение преподавателя за откровенный twitter

Читатели «Фонтанки» не согласны с увольнением учительницы истории из 579-й школы Приморского района за Twitter под ником «владычица пивная» с записями о сексе и выпивке. На странице молодая специалистка делилась шутливыми историями о разговорах с подругами, зависании в Tinder и, в частности, о том, как однажды «в субботу забыла, что надо идти в школу»», а затем успешно скрывалась от директора «в туалете».

«Фонтанка» поинтересовалась у читателей, может ли педагог, который ведёт такую страницу, преподавать детям. За сутки в опросе поучаствовали 7,4 тысячи человек. Мнения разделились: 54% пользователей выбрали вариант «Именно такие учителя нужны в школе», чуть меньше людей – 45,8% – всё-таки поддержали решение руководства и выступили за увольнение специалиста.

От 25-летней учительницы в учебном заведении отреклись сразу после жалоб родителей. В разговоре с корреспондентом директор школы заявила, что комментировать увольнение, по её мнению, нет необходимости: «Вы её твиттер видели? Тогда какие могут быть вопросы?» – сказала она и подчеркнула, что учительница «написала заявление по собственному желанию».

Сама «владычица пивная» исходу не удивилась, потому как, по её словам, «стать ученикам единственным понимающим их взрослым = "иметь не соответствующий должности учителя моральный облик"». Узнав об увольнении педагога, дети очень расстроились.

Набрав миллион репостов и перевалив за 10 тысяч подписчиков, автор микроблога под ником «владычица пивная» закрыла профиль. Теперь учительница истории ищет работу.



