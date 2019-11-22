Россиянин много лет скрывался от российской полиции в Таиланде. Его поймали «на живца»

Таиландская полиция схватила в Паттайе 41-летнего Казбека Алибекова, который нелегально работал на курорте тренером по боксу, а в России был объявлен в розыск за ограбление.

«Офицер под прикрытием был отправлен на одно из занятий, которые организовывал россиянин. Помимо трудоустройства без разрешения на работу, мужчина незаконно находился в Таиланде 4 года, куда въехал также нелегально», – сообщает 22 ноября издание Pattaya One.









СМИ называют и имя россиянина – это Казбек Алибеков. По информации The Pattaya News, на родине он разыскивается за ограбления, а в королевстве в Юго-Восточной Азии россиянин «наездами» скрывался от правосудия и раньше. В последнее время он преподавал бокс за 400 батов (845 рублей) за занятие. Квитанция об оплате частных уроков и стала главной уликой.

Алибекова ожидает депортация в Россию. Он отрицает все обвинения.



