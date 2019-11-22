Сложное утро в метро Петербурга. Пока на «Старой деревне» вытаскивали упавшего пассажира, на «Выборгской» дрались и распыляли баллончик

Потасовка в утренний час пик добавила нервозности на станции метро «Выборгская» в Петербурге 22 ноября. О драке на территории подземки «Фонтанке» рассказали очевидцы.

Около десяти утра на «Выборгской» двое приезжих пошли на земляка. После недолгой потасовки преследуемый сумел оторваться от противников и затеряться в толпе. Агрессоры зашли на эскалатор, затем пассажиры почувствовали неудобство в носу и першение в горле.

«Заслезились глаза, начался кашель. Люди, спускавшиеся в метро, заметили кашляющих поднимающихся и начали бежать вверх по эскалатору», — написала очевидец событий Дана.

В пресс-службе метро Петербурга отметили, что неизвестные распылили перцовый баллончик. По данным «Фонтанки», на место вызвали полицию, но приехавшие сотрудники конфликтующих не застали. Заявлений от пострадавших не поступало.

В это же время на станции «Старая деревня» пассажир упал на пути. Его вернули на перрон живым, движение составов временно прерывалось.



