Российские заемщики отдают банкам более половины своих доходов

Все больше растет количество россиян, у которых на оплату кредитов уходит почти половина всех доходов. Еще год назад их было на 8% меньше.

Нерадостные цифры приводит 22 ноября РБК, ссылаясь на проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию и интеграции, который разработало Минэкономики. В ведомстве подсчитали, что половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше.

Издание добавило, что в документе нет информации о количестве россиян с ПДН выше 50% в абсолютном выражении и о том, как проводились расчеты.

В планы министерства входит значительное сокращение доли граждан с высоким ПДН на десять процентных пунктов ежегодно. Так, в 2020 году доля заемщиков с ПДН выше 50% должна снизиться до 40%, а в 2023–2024 годах — закрепиться на уровне 10%. В проекте не оговорены меры, за счет которых доля закредитованных граждан снизится, однако среди планов Минэкономики — принятие поправок в законодательство, дающих ЦБ возможность вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых кредитов. Издание добавило, что изменения внесут до 1 июля 2020 года.



