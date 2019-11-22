«Посторонний химический запах». Зловоние в гимназии на Петроградской стороне пошло из архива

Здание 70-й гимназии в Петроградском районе, эвакуированное из-за подозрительного запаха, негазифицировано. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе «ПетербургГаза» 22 ноября.

«Приборное обследование воздуха показало отсутствие загазованности, но в помещении архива выявлен посторонний химический запах», — уточнили на предприятии.

Около десяти утра уроки прервали в 70-й гимназии на улице Литераторов, детей отправили домой. В здании почувствовали сильный запах газа.



