Пассажир, упавший на пути перед поездом на станции «Старая деревня», жив

Врачам скорой передали извлеченного с путей станции фиолетовой ветки пассажира. Движение по ветке начинает восстанавливаться.

Как сообщает в телеграм-канале ГУП «Петербургский метрополитен», в 10:15 движение по пятой линии восстановлено: «Пассажир извлечен из-под состава, жив».

Напомним, что инцидент произошел в 10:05 на станции «Старая деревня». На время оказания помощи упавшему напряжение было отключено. Поэтому движение по линии 5 осуществлялось от станции «Чкаловская» до станции «Шушары».



