Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: -4
$ 63.84р
70.70р
11:45 22.11.2019
Расширенный поиск

Происшествия
22.11.2019 10:20
Печать

Из однушки в Невском районе унесли больше 10 млн рублей. Пострадавший зарабатывает на жизнь в баре

Отсутствие больше десяти миллионов рублей ночью 21 ноября обнаружил администратор одного из петербургских баров. Судя по камерам видеонаблюдения, внушительную пачку купюр из однушки в Невском районе забрали двое неизвестных. Замок на дверях их не остановил. 

Как стало известно «Фонтанке», 29-летний администратор бара обратился к правоохранителям в половине пятого утра 21 ноября. Оперативники приехали на место, сняли отпечатки пальцев рук и отсмотрели камеры видеонаблюдения. Служебная собака в поисках  помочь не смогла. Помимо 10 миллионов 150 тысяч рублей, незнакомцы забрали из квартиры на Русановской и иностранную валюту – 2500 евро. В петербургском главке сообщают, что по факту возбуждено уголовное дело. 

 


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией SPOT
      22.11.2019 10:13

      Сеть автосервисов SPOT предлагает купить франшизу

      Сеть СТО по замене масла SPOT открывает продажу франшизы. Франчайзи получит испытанную бизнес-модель, доступ к ERP-системе и другую поддержку. На основании финансовой модели, по расчётам и опыту SPOT, на третий год работы ежемесячная прибыль может составить свыше 1млн рублей, предполагаемый срок окупаемости вложений 15 месяцев.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      21.11.2019 18:00

      Немецкие технологии в петербургских домах

      Застройщик «Терминал-Ресурс» провёл цикл совместных партнёрских мероприятий с производителем качественных немецких полов и окон Rehau.
      Setl City
      21.11.2019 16:23

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи новой очереди ЖК «Чистое небо»

      Компания вывела на рынок десятую очередь популярного квартала в Приморском районе. Она состоит из трех домов, расположенных вдоль Арцеуловской аллеи.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 16:12

      ЖК BOTANICA вошел в ТОП-10 лучших жилых комплексов Санкт-Петербурга

      20 ноября состоялась торжественная церемония награждения ТОП-10 лучших компаний и жилых комплексов Санкт-Петербурга – номинантов городской премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние».
      ГК «Полис Групп»
      21.11.2019 15:21

      Дома ЖК «Полис на Неве» от ГК «Полис Групп» находятся на Госкомиссии

      ГК «Полис Групп» направила в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (Госстройнадзор) заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной. Строительная готовность объекта (корпусов №1 и №2) составляет 100%.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 15:12

      Группа «Эталон» вошла в ТОП-50 лучших работодателей России по версии Forbes

      Группа «Эталон» стала единственной девелоперской и строительной компанией, вошедшей в рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes.
      Группа ЦДС
      21.11.2019 14:37

      Банк-партнер снизил ставку для клиентов Группы ЦДС

      Райффайзенбанк снизил ипотечные ставки для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах Группы ЦДС. Теперь они начинаются от 8,39% годовых.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 13:16

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще двух банков

      АО БАНК «СНГБ» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» аккредитовали по ипотеке новый проект Группы «Эталон» – Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      21.11.2019 13:05

      В новом 21 квартале ЖК «Северная долина» выведены в продажу 295 квартир комфорт-класса

      «Главстрой Санкт-Петербург» расширяет продажи жилья комфорт-класса в новом 21 квартале ЖК «Северная долина». В корпусе № 35 отсутствуют студии, на этаже расположено по 6 квартир с полной отделкой.
      Glorax Development
      21.11.2019 13:00

      В VI квартале Golden City началось благоустройство

      Компания Glorax Development приступила к работам по благоустройству территории VI квартала жилого комплекса Golden City, который возводится на намывных территориях Васильевского острова. После досыпки песка специалисты приступят к созданию проезжей части и пешеходных дорожек, а также устройству внутреннего двора.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      21.11.2019 12:36

      Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» обсудил кадровые изменения в Правлении

      20 ноября 2019 года состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», где были обсуждены кадровые изменения в Правлении Банка.
      предоставлено компанией Bau City Development
      21.11.2019 12:12

      В ЖК BauHaus открыта продажа коммерческих помещений

      В Московском районе появилась новая возможность развития бизнеса. Возле метро «Звёздная» формируется перспективная для инвестиций среда.