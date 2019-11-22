Из однушки в Невском районе унесли больше 10 млн рублей. Пострадавший зарабатывает на жизнь в баре

Отсутствие больше десяти миллионов рублей ночью 21 ноября обнаружил администратор одного из петербургских баров. Судя по камерам видеонаблюдения, внушительную пачку купюр из однушки в Невском районе забрали двое неизвестных. Замок на дверях их не остановил.

Как стало известно «Фонтанке», 29-летний администратор бара обратился к правоохранителям в половине пятого утра 21 ноября. Оперативники приехали на место, сняли отпечатки пальцев рук и отсмотрели камеры видеонаблюдения. Служебная собака в поисках помочь не смогла. Помимо 10 миллионов 150 тысяч рублей, незнакомцы забрали из квартиры на Русановской и иностранную валюту – 2500 евро. В петербургском главке сообщают, что по факту возбуждено уголовное дело.



