Семейный конфликт под Петербургом автоматной очередью решал машинист метро

После стрельбы из окна многоэтажки во Всеволожском районе задержан машинист электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 22 ноября.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), автор автоматной очереди Владимир Королев может работать машинистом в петербургском метро. В подземке уточнили, что в штате ГУПа числятся два сотрудника с такими инициалами, и заверили, что предоставили всю информацию по запросу правоохранительных органов.

Накануне вечером сотрудников полиции вызывали в Школьный переулок деревни Старая. Соседей потревожила автоматная очередь из окна многоэтажки. С помощью оглушительных выстрелов решался семейный конфликт. Полицейские задержали 39-летнего мужчину, у него изъяли охолощенное оружие, которое конструктивно схоже с автоматом. В отношении стрелка составлен административный протокол по статье 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в не отведенных для этого местах).



