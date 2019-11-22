Сход вагона спровоцировал пробку из трамваев на Новочеркасском

Утреннее происшествие затруднило движение по рельсам в Красногвардейском районе в районе станции «Новочеркасская». Очевидцы говорят об очереди из трамваев.

«На Новочеркасском проспекте массово встали трамваи. Ими занят весь квартал до метро, видео не передаёт масштаба и полноты картины», – сообщают пользователи сообщества «ДТП и ЧП».







Как пояснили «Фонтанке» в «Горэлектротрансе», около 8:35 22 ноября на углу Заневского и Новочеркасского проспектов произошел сход вагона трамвая № 65. В трамвае в момент инцидента были пассажиры, но никто, по счастью, не пострадал.





На 9:50 утра вагон поставили на рельсы, и движение началось. Но из-за скопившейся на перекрестке очереди трамваев пока есть задержки.