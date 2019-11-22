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Происшествия
22.11.2019 09:43
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Под Тосно из подпольной лаборатории полиция вывезла 6,8 тонны наркотиков. Черный рынок лишился чуть ли не 10 млрд рублей

Полицейские Ленобласти нашли реальную фабрику по производству химического наркотика, именуемого на рынке как «соль». О промышленных мощностях говорят обнаруженные реакторы, рефрижераторы и десятки тонн наркотика и сырья. Трое задержаны. Двое из них – химики. «Фонтанка» подсчитала примерный урон наркодилеров.

Как сообщает 47news, в поселке Обуховец под Тосно в Ленинградской области местная полиция налетела на обычный ангар. Это произошло вечером 20 ноября. В результате осмотра пространство было освобождено от шести тонн белого вещества в порошкообразном и кристаллическом виде, а также

«80 тонн жидкостей в пластиковых канистрах с различной маркировкой на английском языке … четырех реакторов для химического синтеза … автопогрузчика, двух грузовых рефрижераторов…».

По информации «Фонтанки», на десятках квадратных метров в ангаре была разложена пленка, на которой сушилось белое вещество. «Оно лежало правильно сформированными кучами, как в пустыне», – подсказали нашему изданию в ГУ МВД.


К вечеру 21 ноября следствие возбудило уголовное дело по производству наркотиков в особо крупном размере, так как эксперты дали заключение, что все обнаруженное вещество является химическим наркотиком. На черном рынке он именуется «солью».

Если точнее о масштабах, то уже приготовленного к отправке наркотика изъято 2 тонны, а доходящего до рыночной кондиции – 4,8 тонны. Эксперты уверяют, что из этой массы получилось бы больше тонны наркотика. То есть более трех тонн товара на продажу.

Если взглянуть на ситуацию глазами наркодилеров, то по подсказке наших собеседников в Управлении по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка, цена за три тонны – примерно 7 миллиардов рублей. Однако надо учитывать, что в реалиях мелкие наркоторговцы стараются разбавить товар для получения дополнительной прибыли. «Можно смело насчитать 10 миллиардов рублей», – помогли «Фонтанке» в оперативном подразделении.

Сегодня, 22 ноября, в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения троим задержанным. Двоих из них следствие называет «химиками». Третий – поставщик ингредиентов.

Заметим, что за 2019 год это точно самое масштабное изъятие в России. При всем удивлении к закромам полковника полиции Захарченко и полковника ФСБ Черкалина, похоже, фабрика под Тосно отодвинула их в рейтинге.

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