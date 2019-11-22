В Париже распродан архив Колчака. Несколько покупателей говорили по-русски

Более трех миллионов евро удалось выручить аукционному дому Drouot за архив адмирала белой армии Александра Колчака. Большинство представленных лотов были куплены за цену в несколько раз больше ожидаемой.

Самую большую цену заплатил неизвестный за грамоту императора Николая II о награждении в начале Первой мировой Александра Колчака, тогда капитана I ранга, орденом Святого Георгия 4-й степени «за выдающуюся боевую деятельность в течение настоящей войны». Её, как пишет «Российская газета» 22 ноября, купил русскоговорящий участник аукциона.

В числе проданных лотов были также письмо от 1919 года Александра Колчака своей жене (120 320 тыс. евро), рукописная декларация правительства адмирала Колчака, составленная в Омске, от 1919 года (89 тыс.), паспорт лейтенанта флота от 1900 года (82 тыс.). Последний лот ожидалось продать не более чем за €1–2 тыс., сообщает «Коммерсант».

На аукционе были также проданы детские фотографии адмирала Колчака, его телеграммы семье и Евангелие с его пометками.





C'est un v?ritable triomphe pour la vente des archives de Koltchak chez @TSarrou avec un total de plus de 3M€ !



L'acte de Nicolas II de nomination de la croix de Saint-Georges est parti pour 211 200 € et une lettre de Koltchak ? son ?pouse (1919) s'envolait pour 120 320 €. pic.twitter.com/VPvo2x4QbT — Drouot (@Drouot) November 21, 2019

«Продажа архива Колчака стала настоящим триумфом!» — говорится в сообщении аукционного дома в Twitter.



