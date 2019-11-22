Женщина выбросила с восьмого этажа новорожденного

Следственный комитет Владивостока возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после гибели 8-месячного ребенка, которого мать выбросила из окна.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, 22 ноября возле дома на улице Часовитина в городе Владивостоке жители нашли тельце новорожденного ребенка с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений, характерных при падении с высоты. По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать малолетнего.

«По версии следствия, утром 22 ноября 2019 года подозреваемая, находясь на 8 этаже в квартире дома на улице Часовитина в городе Владивостоке, умышлено бросила ребенка в открытое окно. Ребенок упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался», – говорится в сообщении ведомства.







В настоящее время назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, в отношении подозреваемой.



