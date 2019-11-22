Детское кладбище нашли под зданием школы во Флориде

Заброшенное кладбище нашли с помощью георадара на территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида. Местные СМИ сообщают 22 ноября о как минимум 145 могилах.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Fox13, первые сообщения о возможных захоронениях в районе учебного заведения появились в октябре. Их удалось обнаружить благодаря георадару.

По одной из версий, ранее на месте здания школы хоронили представителей местной афроамериканской общины. Последние похороны состоялись около 75 лет назад.

Предположительно, здесь могут быть захоронены 230 человек, больше 70 из них – младенцы и дети.



