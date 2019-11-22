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Власть
22.11.2019 09:01
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Диагноз по телевизору. Минздрав хочет следить за здоровьем пяти миллионов россиян дистанционно

Законопроект с предложением следить за здоровьем специальных категорий работников удалённо Министерство здравоохранения опубликовало на портале размещения правовой информации. По данным «Коммерсанта», власти планируют использовать для этого телемедицину.

Издание, которое пишет 22 ноября об инициативе, уточняет, что в первую очередь готовящиеся в Трудовой кодекс поправки касаются работников, которые проходят регулярные проверки здоровья. Это сотрудники опасных производств, транспортной отрасли, пищевой промышленности, детских и лечебно-профилактических учреждений.

Минтруда оценивает численность этой категории работников в 870 тысяч человек. Издание уточняет, что новые правила проверки здоровья могут коснуться пяти миллионов россиян.

Так, в документе прописывается отслеживание некоторых параметров здоровья при помощи медизделий и телемедицинских технологий. Последние предполагают общения врача и пациента посредством компьютера или телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией.


Сейчас подобные осмотры проводят такие компании как «Росатом» и АЛРОСА.

 

 

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