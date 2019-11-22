Неадекватного таксиста остановили в Петербурге с белым порошком в машине

Таксиста остановили в Московском районе Петербурга, как пишут в соцсетях, в неадекватном состоянии. Причина нетипичного поведения стала понятна после осмотра салона машины, где нашли контейнеры с порошком.

О задержании водителя сообщает 22 ноября группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» со ссылкой на отдел пропаганды регионального УГИБДД. По информации паблика, около полудня 20 ноября на площади Победы был остановлен автомобиль «КИА», водитель которого находился в неадекватном состоянии. При осмотре в автомобиле нашли два контейнера с кристаллическим белым веществом общим весом около грамма. Экспертиза опознала в нем синтетический психостимулятор.

Водитель отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем получил административный протокол, а позже — еще и уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.





Как утверждают авторы поста, на «КИА» была нанесена маркировка «Яндекс.Такси». Редакция запросила комментарий у представителей сервиса.

Напомним, неделю назад «Фонтанка» сообщала о задержании таксиста с десятками свертков запрещенного вещества. Их также перевозили в машине с символикой «Яндекс.Такси».