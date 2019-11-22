В Одессе совершил аварийную посадку турецкий «боинг» со сломанным шасси. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы вечером 21 ноября. Аэропорту пришлось приостановить работу на время ликвидации последствий инцидента.

На своей странице в Facebook аэропорт Одессы сообщает, что на борту были 136 пассажиров, все они эвакуированы по надувным трапам. Пострадавших нет.

Видео эвакуации опубликовало издание Страна.ua.





Так, по информации издание «Думская», инцидент произошел в 20:55 по местному времени.

«Рейс TK465 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП надломил переднюю стойку шасси», — сказано в сообщении.