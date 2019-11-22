Думскую лишили надувателя. В преддверии пятницы с греховной улицы Петербурга вывезли баллоны с газом

Подготовку к пятничным гуляньям на самой пьяной улице Петербурга сорвали оперативники полиции. Поставщик веселящего газа уехал грустить в отделение.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 22 ноября, накануне около 23.00 рядом с Думской улицей сотрудники полиции повстречали водителя на «Ладе». Любитель отечественного автопрома планировал подзаработать, предлагая барам и их посетителям вдохнуть дополнительного веселья.

Бизнесмен привёз 35 баллонов с газом и две коробки воздушных шаров. Добровольно расстаться с товаром предприниматель не пожелал и проявил излишнюю заносчивость. Пылкость уложили в административную статью о мелком хулиганстве, торговца доставили в 28 отдел полиции.





Думская получила статус улицы-поставщика пьяных водителей на Невский проспект после нескольких серьезных ДТП в центре города. Одна из самых громких аварий произошла в ночь на 24 февраля 2019 года. 30-летний Мурад Касымов, по его собственному признанию, надышался «шариков», после чего вдавил педаль газа в пол и через несколько сот метров вылетел на тротуар. В результате погибли два человека: девушка и мужчина, гражданин США. Дело Касымова еще в суде, потерпевшие настаивают на максимальной строгости.