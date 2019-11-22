Во Франции мужчину оштрафовали на 100 евро за милостыню

Железнодорожная полиция Тулузы оштрафовала пассажира за дачу милостыни женщине. Он собирается опротестовать его. Представитель железной дороги заявил то, что компания поддержит пассажира.

Об инциденте 22 ноября пишет «Газета.ру» со ссылкой на радиостанцию France 3 Occitanie. Молодой человек покупал билет в автомате, забрал сдачу в размере 70 сантимов и передал ее нуждающейся матери с ребенком. После этого он был остановлен полицией: во Франции действуют запрет на дачу милостыни попрошайкам.

После разбирательства, молодому человеку выписали штраф в 100 евро.

Пассажир намерен добиться пересмотра решения и заявил, что деньги вручил добровольно, а женщина у него их не просила. Национальная компания французских железных дорог уже оказала ему поддержку и планирует помочь в аннулировании штрафа.



