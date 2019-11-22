«Пьяный» Volkswagen подбил ДПС на Науки. За полицией долго идти не пришлось

Серебристый Volkswagen врезался в машину ДПС проспекте Науки. По словам очевидцев, в ночном происшествии никто не пострадал. Водителя скрутили – предположительно, он был сильно пьян.

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Авария произошла около двух часов ночи 22 ноября. Машина ГАИ оказалась на пути петербуржца, когда находилась на трамвайных рельсах. Как отмечают читатели «Фонтанки», правоохранители то ли «очень медленно ехали», то ли собирались повернуть. После столкновения Volkswagen на полной скорости «улетел» на другую сторону перекрёстка, почти до пешеходного перехода, и остался без трёх колёс. Части и куски транспортного средства отметили траекторию. По словам очевидцев, водитель был изрядно пьян и сразу же был обезврежен теми, в кого он влетел.

Ford правоохранителей отделался вмятинами с правой стороны заднего бампера.



