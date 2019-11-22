В московских аптеках будут выдавать кредиты на покупку лекарств

Экспресс-кредитование на сумму от 3 до 300 тысяч рублей появится в начале 2020 года в аптеках Москвы. По информации «Коммерсанта», тестировать ее будут пока в одной сети на 70 точек по столице. Владлец сети имеет интересы и в аптечном бизнесе Петербурга

Как пишет издание 22 ноября, в колаборацию с МТС-банком вступила сеть «Самсон-фарма». Кредит на лекарства на сумму от 3000 до 300 000 руб. и сроком от трех месяцев до года по ставке 23% годовых можно будет оформить прямо на месте.

«Самсон-фарма» включает 70 точек в Москве и в прошлмо году получила 497,9 млн руб. чистого убытка. У сети сменился владелец — теперь она принадлежит Александру Ларину, которого источники «Коммерсанта» связывают с ГК «Эркафарм» (управляет аптеками под брендами «Доктор Столетов», «Озерки» и др.).

В «Эркафарме» «Коммерсанту» сообщили, что планируют запустить кредитование в аптеках «Озерки», где высока доля дорогостоящих лекарств.





Сеть рассчитывает за счет новой услуги увеличить поток клиентов и рост выручки на 5-10% уже в следующем году.