Президент США Дональд Трамп хочет довести импичмент до абсурда и до Сената

Отца и сына Байденов и автора жалобы, положившей начало этой ситуации, в качестве свидетелей хочет привести в Сенат глава США в рамках рассмотрения импичмента. Об этом 22 ноября пишут РИА Новости, цитируя заявление представителя Белого дома Хогана Гидли.

«Он (Трамп) считает, что никаких оснований с продвижением (импичмента) в палате представителей нет. Но если они будут продвигаться, то он хочет процесса в сенате. Он хочет привести свидетелей, таких как Адам Шифф, автор жалобы, Хантер Байден, Джо Байден. Он говорит – если палата представителей будет продолжать это мошенничество, будет продолжать навязывать американскому народу эту фейковую нелегитимную процедуру, тогда он хочет идти в сенат и хочет процесса», – сказал Гидли в эфире Fox News.







Согласно процедуре, если палата представителей все-таки объявит президенту импичмент, провести судебный процесс над главой государства должен Сенат. Для отстранения Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Пока Республиканская партия, которой принадлежит и президент США, контролируют большинство в сенате, и никто представителей партии не высказался в поддержку импичмента.

Процесс импичмента против нынешнего президента начали представители партии демократов. Они полагают, что Трамп требовал от украинских властей помощи в расследовании против семьи своего политического оппонента Джо Байдена в обмен на военную помощь. Расследование началось с жалобы анонимного сотрудника ЦРУ, слушавшего разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.



