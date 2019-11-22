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22.11.2019 07:54
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«Болезнь Соколова». Жителя Кемеровской области задержали с пакетом, в котором нашли части тела школьной уборщицы

Страшную находку сделал житель поселка Бачатский в Кемеровской области. В мусорном баке он нашел женские ноги. Вскоре рядом с мусоркой задержали мужчину, который шел выкидывать другие части тела.

Издание «Сибдепо» 22 ноября пишет о том, что мужчина был задержан участковым полиции после того, как жители дома, где произошло убийство, позвонили в полицию и сообщили, что в контейнере мусорного дома появились чьи-то конечности. На место пришел участковый, который нашел части тела в контейнере.

Пока участковый ждал следственную группу, он перехватил по дороге к мусорному контейнеру мужчину со свёртком, в котором тоже были части тела. Мужчину задержали, а в квартире, откуда он вышел, обнаружили расчленённое тело 43-летней женщины.

«Потерпевшая со знакомым в течение нескольких дней распивала спиртные напитки. Предположительно, между ними произошла ссора, мужчина ударил женщину по голове, от полученного повреждения она скончалась. После чего злоумышленник решил избавиться от тела, чтобы сделать это незаметно отчленил некоторые части. Подозреваемый был задержан, когда пытался вынести пакет с останками. Со следствием он не сотрудничает, в момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых психолого-психиатрическая задержанному», – сообщает региональное управления СК.


Местные СМИ уже написали о том, что история в Бачатском похожа на трагедию в Петербурге, когда историк Олег Соколов был задержан с женскими руками в рюкзаке при попытке утопить их в Мойке.

 

Справка:

Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу. В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта. Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца. После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».

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