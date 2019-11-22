Военная тайна. Призывная комиссия Благовещенская знала о склонности к самоубийству студента, устроившего стрельбу в Амурском колледже, но скрыла это

Убивший двоих в том числе себя и ранивший троих студенты был склонен к суициду. Об этом знали сотрудники призывной комиссии в Благовещенске, однако не предупредили об этом учебное заведение. Об этом журналистам, как сообщают 22 ноября РИА Новости, заместитель генпрокурора России Игорь Ткачёв.

«Нет взаимодействия с призывной комиссией. Мальчика выявляли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщалось. Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные. Мы сегодня с военными прокурорами проверим в том числе работу военных комиссариатов в этом плане и дадим оценки», — сказал Ткачёв на пресс-подходе в Чите.

Прокуратуры Амурской области после проверки учебных заведений направила ряд претензий региональному правительству из-за качества организации обучения и профессиональной подготовки психологов.



