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Военная тайна. Призывная комиссия Благовещенская знала о склонности к самоубийству студента, устроившего стрельбу в Амурском колледже, но скрыла это
Убивший двоих в том числе себя и ранивший троих студенты был склонен к суициду. Об этом знали сотрудники призывной комиссии в Благовещенске, однако не предупредили об этом учебное заведение. Об этом журналистам, как сообщают 22 ноября РИА Новости, заместитель генпрокурора России Игорь Ткачёв.
«Нет взаимодействия с призывной комиссией. Мальчика выявляли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщалось. Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные. Мы сегодня с военными прокурорами проверим в том числе работу военных комиссариатов в этом плане и дадим оценки», — сказал Ткачёв на пресс-подходе в Чите.
Прокуратуры Амурской области после проверки учебных заведений направила ряд претензий региональному правительству из-за качества организации обучения и профессиональной подготовки психологов.
Справка:
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.
СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Также возбуждены дела о халатности сотрудников колледжа и ненадлежащей охране. Сотрудник и гендиректор охранявшего колледж ЧОПа арестованы. Директор колледжа уволился по собственному желанию