Минус в ноябре. Наконец-то

Похожая на зимнюю погода начала устанавливаться в Петербурпге. Синоптики общеают минусовую погоду, как минимум, неделю. И снег.

Как сообщает 22 ноября ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу будет прохладно, ветрено и солнечно.

Осадков синоптики не обещают. Зато прогнозируют солнце.

Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0...-2 гр., в пригородах местами до -4 гр.





Атмосферное давление будет слабо повышаться.