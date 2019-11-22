«Вот так всегда: для кого-то балласт, а для кого-то сокровище». «Яндекс» решил вложиться в новый сезон «Смешириков»

До 130 миллионов рублей может выделить «Яндекс» на перезапуск мультсериала «Смешарики», который не выходил в оригинальном формате с 2010 года. За это компания получит не только право первой показать новые серии, но и год использовать бренд в своих сервисах.

О сделке между «Яндексом» и группой «Рики», которая владеет «Смешариками» 22 ноября пишет «Коммесант» со ссылкой на стороны соглашения. По договору, компания должна выделить средства на производство сезона из 52 серий «классических» «Смешариков» в формате 2D, который выйдет в 2020–2021 годах на «Кинопоиске» и в «Яндекс.Эфире». Также «Яндекс» получит права на эксклюзивный показ другого контента «Рики», включая новый сезон «Малышариков».

Помимом этого интернет-компания сможет использовать героев мультсериала в своих сервисах, включая умную колонку «Алиса», «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Такси». По экспертным оценкам, стоимость нового сезона может составлять до 130 млн руб., что может быть крупнейшей в России инвестицией в производство анимации для онлайна.

В «Рики» изданию уточнили, что через полгода после премьеры весной на сервисах «Яндекса» серии «Смешариков» будут выходить на одном из российских телеканалов.



